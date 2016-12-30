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Bucaspor'a çifte şok

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, orta saha oyuncuları Onur Alkan ve Emin Aladağ, Tarsus İdmanyurdu ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlandı. Teknik...

Bucaspor'a çifte şok
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, orta saha oyuncuları Onur Alkan ve Emin Aladağ, Tarsus İdmanyurdu ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlandı.
Teknik Direktör Fatih Uygun, 2 gün önce Tarsus İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada Emin'in sol dizine darbe aldığını, Onur'un da sağ ayak taban tendonunda sorun yaşadığını söyledi. Emin'in en az 3 gün idmanlara çıkamayacağını belirten Uygun, Onur'un ise kamptan gönderileceğini söyledi.
Onur'un en az 15 gün boyunca tedavi olması gerektiğini dile getiren genç teknik adam, "Oyuncumuzun tedavisi süre istiyor. Bu yüzden kendisini İzmir'e göndereceğiz. Maalesef Onur Antalya kampını tamamlayamayacak. Umuyoruz ki ikinci yarının ilk maçına Onur'u yetiştiririz" dedi.
Kampın çok verimli geçtiğini de dile getiren Uygun, "Günde çift idman yapıyoruz. Herkes çok yoruluyor ama başarılı olmak için sıkı çalışmak mecburiyetindeyiz. 4 hazırlık maçı daha yaparak kampı bitireceğiz" dedi.

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