Bucaspor'a başkandan güvenoyu

POR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta Fethiyespor'a deplasmanda 4-0 yenilen Bucaspor'u Başkanı Çetin Kayışlı, takımının başarılı olacağını söyledi.

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını ancak asla umutlarını kaybetmeyeceklerini belirten Başkan Kayışlı, "Kaliteli bir ekibimiz var. Oyunculara gereken uyarıları yapacağız. Bundan sonraki süreçte takımdan seri galibiyetler bekliyorum. Taraftarımız da karamsar olmasın, hedefimize ulaşacak potansiyelimiz var" dedi.