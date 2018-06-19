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Bucaspor'a Bal sözü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () BUCASPOR'da genel kurulda kulübün kayyuma kalmaması için seçilen geçici yönetimin başkanlığına getirilen İrfan Bal, yeniden kongreye gidecekleri tarihe kadar hiçbir futbolcunun kulüpten ayrılamayacağını...

Bucaspor'a Bal sözü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

BUCASPOR'da genel kurulda kulübün kayyuma kalmaması için seçilen geçici yönetimin başkanlığına getirilen İrfan Bal, yeniden kongreye gidecekleri tarihe kadar hiçbir futbolcunun kulüpten ayrılamayacağını söyledi. Serbest kalma tehlikesi bulunan Saruhan'a 95 bin TL, Devrim'e ise 22 bin TL ödeme yaparak iki futbolcuyu yuvada tutacaklarını belirten İrfan Bal, "Ben görevde olduğum sürece kimse elini kolunu sallayarak Bucaspor'dan gitmeyecek. İki kardeşimizin alacaklarını yatıracağız. Gelecek hafta da Oğuz Aydın ve İsa'nın paralarını yatıracağız" dedi.
Başkanlığa aday olup olmama konusunda açık kapı bırakan İrfan Bal, "Kesin bir karar vermiş değilim. Şartlar uyuşursa kulübümüze fayda sağlamaya devam ederiz. Bizden güçlü bir aday çıkarsa onu destekleriz. Görevde olduğum sürede Bucaspor'un menfaatlerine göre hareket ederek kulübü zarara uğratmayacağım" yorumu yaptı.
İrfan Bal, bayram öncesi kulüp personeline birer maaşlarını ödeyerek toplam 26 bin 900 TL dağıttı. TFF 3. Lig'e düşen sarı-lacivertlilerde pek çok futbolcu serbest kalarak takımdan ayrılmıştı.

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