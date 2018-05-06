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Bucaspor 8 senede çöktü

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 3-1 yenmesine rağmen son hafta hata yapmayan rakiplerinin gerisinde kalıp 28 yıl sonra 3. Lig'e düşen Bucaspor, büyük çöküş yaşadı. Bir dönem yetiştirdiği...

Bucaspor 8 senede çöktü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 3-1 yenmesine rağmen son hafta hata yapmayan rakiplerinin gerisinde kalıp 28 yıl sonra 3. Lig'e düşen Bucaspor, büyük çöküş yaşadı. Bir dönem yetiştirdiği yıldız isimlerle Türkiye'nin futbolcu fabrikası olan, İzmir'i 2010-11 sezonunda Süper Lig'de temsil eden sarı-lacivertliler, 8 senede 3 kez küme düştü. Tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'de sadece 1 sezon tutunabilen Bucaspor ardından yaşadığı maddi krizleri bir türlü atlatamadı. Süper Lig'den milyonlarca TL borç yüküyle düşen Fırtına, 2014-15'te de 1. Lig'e veda etti. Son 3 yılı 2. Lig'de geçiren sarı-lacivertliler şampiyonluk parolasıyla başladığı maratonları hep hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla iyice beli bükülen Bucaspor'un korktuğu sonunda başına geldi.
Ligde son 2 sezondur son haftalarda kümede kalan İzmir ekibi, bu defa direnemedi. Son hafta Etimesgut Belediyespor karşısına az da olsa umutlu çıkan sarı-lacivertliler istediğini alamadı ve son olarak 1989-1990 sezonunda yer aldığı 3. Lig'e geri döndü. Büyük bir yıkım yaşayan taraftarlar ve futbolcular maçtan sonra göz yaşlarını tutamadı. Stada gelen yaklaşık 2 bin Bucasporlu futbolsever her şeye rağmen takımı alkışlarla uğurladı. Futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar yönetime ise ateş püskürdü. Başta Başkan Ahmet Doğan'ı sert şekilde protesto eden taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Başkan Doğan ise gösterilen tepki sonucunda maç devam ederken stadı terk etti. İzmir futbolu aynı sezonda Karşıyaka'nın ardından Bucaspor'un da 3. Lig'e gerilemesiyle büyük üzüntü yaşadı. 

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