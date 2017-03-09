Bucaspor 2'de 2 peşinde

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sahasında Pendikspor engelini 3-1'le geçerek moral bulan Bucaspor yarın tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için isteyen Hacettepespor'u konuk edecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Bucaspor'da sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Onur Alkan ile Şenol Akın'ın durumu belirsiz.

Teknik Direktör Fatih Uygun, Pendikspor galibiyetiyle play off umutlarının artırdıklarını belirterek, "Takımımız zor bir dönemden geçti. Parasal sorunlar nedeniyle kendimizi futbola veremedik. Ancak artık seri galibiyetler elde ederek yeniden üst sıralara tırmanacağımıza inanıyorum" dedi. Bucaspor haftaya 38 puanla 8'inci sırada girerken, 14'üncü basamaktaki Hacettepe'nin 27 puanı bulunuyor.