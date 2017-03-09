Bucaspor 2'de 2 peşinde

Teknik Direktör Fatih Uygun, Pendikspor galibiyetiyle play off umutlarının artırdıklarını belirterek, "Takımımız zor bir dönemden geçti. Parasal sorunlar nedeniyle kendimizi futbola veremedik. Ancak artık seri galibiyetler elde ederek yeniden üst sıralara tırmanacağımıza inanıyorum" dedi. Bucaspor haftaya 38 puanla 8'inci sırada girerken, 14'üncü basamaktaki Hacettepe'nin 27 puanı bulunuyor.
Teknik Direktör Fatih Uygun, Pendikspor galibiyetiyle play off umutlarının artırdıklarını belirterek, "Takımımız zor bir dönemden geçti. Parasal sorunlar nedeniyle kendimizi futbola veremedik. Ancak artık seri galibiyetler elde ederek yeniden üst sıralara tırmanacağımıza inanıyorum" dedi. Bucaspor haftaya 38 puanla 8'inci sırada girerken, 14'üncü basamaktaki Hacettepe'nin 27 puanı bulunuyor.