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Bucaspor 10 yıl sonra ilki yaşayacak

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste zirve mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Bucaspor, Karacabey Belediyespor deplasmanından galip dönerse 10...

Bucaspor 10 yıl sonra ilki yaşayacak

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste zirve mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Bucaspor, Karacabey Belediyespor deplasmanından galip dönerse 10 sezon sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak. 
En son 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükseldiği 2009-2010 sezonunda seri yakalayan sarı-lacivertliler art arda Gaziantep BŞB, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve Kocaelispor'u mağlup etmişti.
Bir daha 3 karşılaşmanın üzerinden seri galibiyetler alamayan Bucaspor, bu tabloya çok yaklaştı. Teknik direktör Levent Eriş, pazar günü Karacabey Belediyespor'u da yeneceklerine inandığını belirterek, "Takımımız çok iyi bir çıkış yakaladı. Ligde kalmak için her maç final. Bursa'dan da istediklerimiz alacağız" yorumunu yaptı. 
 

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