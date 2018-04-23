Bucaspor 1 puana sevindi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor, bitime 2 hafta kala averajla düşme potasının üzerinde yer alırken, teknik direktör Yüksel Kepoğlu alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi. Galibiyeti kaçırdıklarını anlatan Kepoğlu, "Menemen gibi tecrübeli bir takım karşısında geriye düştük. Ancak ikinci yarıda dengeyi kurduk. Eşitliği sağladıktan sonra net fırsatlarımız vardı, değerlendiremedik. Bunun en büyük nedeni deneyim eksikliğimizdi. Kazanmayı çok istedik. Ancak yenilmemek de kritik haftalarda bizim için avantaj oldu" dedi.

Kalan 2 haftada ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini vurgulayan Kepoğlu, "Bizim 5 Mayıs'ta nerede olacağımızı oyuncularım belirleyecek. Kulübün ve büyük bir ilçenin kaderi onların elinde. Rakiplerin durumuna bakmaksızın 2 maçımızdan 6 puan almalıyız. Ben lige tutunacağımıza inanıyorum. Son 4 maç göreve geldim ve hedefi 10 puan olarak belirlemiştim. İlk 2 müsabakadan 4 puan aldık, geriye 6 kaldı" yorumunu yaptı.

Bucaspor, bu hafta Kastamonuspor 1966'ya misafir olduktan sonra son maçında evinde Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.