Bucalı tekvandocular 3 altın, 3 de gümüş madalya ile döndü

BUCA Belediyesporlu tekvandocular, Antalya'da 4-14 Şubat tarihlerinde düzenlenen Tekvando Festivali'nden 3 altın, 3 de gümüş madalya ile döndü.

Festival kapsamındaki; Avrupa Minikler, Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Turkish Open-G2 Turnuvası'nda ter döken Bucalı sporculardan 27 kiloda Sarp Mergi Minikler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, 55 kiloda Ceyda Akagündüz Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Turkısh Open-G2 Turnuvası'nda iki Avrupa şampiyonluğu elde etti.

40 ülkeden yaklaşık 1500 sporcunun katıldığı organizasyonda yıldızlar 55 kiloda Sudem Özçelik ve gençler 46 kiloda Sude Namlı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü olurken, İlayda Aktay ise Turkish Open G Turnuvası'nda poomse dalında yine bronz madalyaya uzandı. Bucalı sporculardan Enes Kamacı, Eray Çap, Rıdvan İgan, Butahan Yılmaz, Tolunay Kara, Aziz Sever, Emre Alp ve Tolga Çalışkan da organizasyonda 5'incilik ve 7'ncilik arasında dereceler elde etti. FOTOĞRAFLI