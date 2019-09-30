Buca'ya değişim yaramadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Ercümend Coşkundere yönetiminde ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada geçiren Ci Group Buca, Coşkundere'nin görevden alınmasının ardından düşüşe geçti. Sarı-lacivertli takım göreve Nihat Balan'ın getirilmesinin ardından üst üste 2 yenilgi alarak 8. basamağa geriledi. İzmir temsilcisi deplasmanda 24 Anagold Erzincanspor'a 3-0 yenildikten sonra dün de evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybederek yara aldı. Ci Grup Buca, iki haftada kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri sarsamadı.