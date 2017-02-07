Buca Futbol Akademisi Başkanı Dolma: "Görevi bırakacağım"

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- TÜRK futboluna aralarında Mehmet Batdal, Hasan Kabze, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Bekir Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu pek çok yıldızı armağan eden Buca Futbol Akademisi'nin Başkanı Adnan Dolma, görevini bırakacağını açıkladı.

Adnan Dolma, düzenlediği basın toplantısında Bucaspor yönetimi ve Buca Belediyesi'ni sert dille eleştirdi. Seyit Mehmet Özkan'ın Bucaspor'dan ayrılıp Altınordu'ya başkan olmasının ardından 5 senede akademiyi yoktan var ettiğini dile getiren Adnan Dolma, şöyle devam etti:

"Bucaspor yönetimi, Futbol Federasyonu ile kulüpteki halı sahalardan gelen 70 bin TL'ye el koydu. Buca Belediyesi, 3 senede sadece 20 gün yetecek gıda yardımı yaptı. Yaklaşık 1000 öğrenciye kendi imkanlarımızla eğitim vermeye çalışıyoruz. Artık gücümüz kalmadı. Görevi devredeceğim."

Bucaspor Başkanı Çetin Kayışlı ve yönetiminin uzun süredir Akademi'yi istediğini öne süren Adnan Dolma, "Onlar daha 1 takımı yönetemezken, bizim 5 takımımızı nasıl idare edecekler. Kesinlikle buna karşıyım" diye konuştu.

Akademi'deki gençlere sahip çıkacak, ekonomik açıdan güçlü bir ismin göreve gelmesini isteyen Adnan Dolma, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böyle biri ortaya çıkarsa, hemen görevi devredeceğim. Ancak kimse talip olmazsa, sezon sonuna kadar burdayım. Ligler bitince kesin olarak gideceğim. Bu kez mecburen Akademi Bucaspor yönetimine kalacak ve buranın sonu gelecek. Buca halkını göreve çağırıyorum. Buca Futbol Akademisi'nin bitmesine izin vermeyin."

Buca Futbol Akademisi'nin, TFF kayıtlarında Bucaspor'un bir parçası olarak görüldüğünü kaydeden Dolma, "Futbol Federasyonu, aylık 8000 TL civarında deplasman masraflarımızı karşılıyor. Fakat bu para Bucaspor'a gidiyor. Yönetim de bu parayı bize vermek yerine kendi kasasına koyuyor. İzmir Gücü Spor Vakfı'ndan (İZVAK) bize kalan 4 halı sahadan gelen 60 bin TL'yi de Kayışlı ve yönetimi alıyor. Onların kötü yönetimlerinden dolayı profesyonel takıma gelen transfer yasağı bize de yansıdı. Gelecek vaad eden 21 genci alamadık, şu an filiz lisans dahi çıkaramıyoruz. Maalesef yönetim burayı yok etmek için elinden geleni yapıyor" dedi.

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