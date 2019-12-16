Buca devreye moralsiz girdi

İZMİR, () -

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde Düzcespor ile golsüz berabere kalan Ci Group Buca, devre arasına moralsiz girdi. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran sarı-lacivertliler şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Anagold 24Erzincanspor'un 13 puan gerisinde kaldı, Play-Off hattından da oldukça uzaklaştı.

Devreyi 23 puanla 10. basamakta tamamlayan Ci Group Buca'da Başkan Cihan Aktaş'ın ara dönemde kadroda birçok operasyon yapacağı bildirildi. Kadro dışı kalan kaleci Ceyhun, Cafercan, Muhammet ve Tayfur Emre ile yolları ayırma kararı alan İzmir ekibinde yönetimin dış transferde de hamleler yapacağı ifade edildi.