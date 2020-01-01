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Buca'dan 4 takviye
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca, devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. İzmir temsilcisi, GMG Kırklarelispor'dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış,...
SPOR 01.01.2020, 11:59
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca, devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.
İzmir temsilcisi, GMG Kırklarelispor'dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut Belediyespor'dan santrfor Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tayfur Emre, Cafercan ve Ceyhun'un ardından Berke Sağkan, Erkan ve Asım'la yollar ayrılırken Berke Bıyık ise 1.5 yıllığına Nevşehirspor'a kiralık gönderildi.
İzmir temsilcisi, GMG Kırklarelispor'dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut Belediyespor'dan santrfor Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tayfur Emre, Cafercan ve Ceyhun'un ardından Berke Sağkan, Erkan ve Asım'la yollar ayrılırken Berke Bıyık ise 1.5 yıllığına Nevşehirspor'a kiralık gönderildi.
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