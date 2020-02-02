Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
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Buca'da seri sonu
SPOR 02.02.2020, 11:30
İZMİR, () -
TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'la 3-3 berabere kalan Ci Group Buca, galibiyet serisini bitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Teknik direktör Ersin Aka, Erzincanspor karşısında mutlak galibiyet beklediklerini ancak 1 puana razı olduklarını söyledi. Aka, "Bu maça kadar çok iyi bir serimiz vardı, 3'te 3 yaparak zirve yarışına ortak olduk. Beraberliğe üzülüyoruz. Ancak hedefimizden sapmış değiliz. Tekrar çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.
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Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Fenerbahçe
|20
|37
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|20
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Fatih Karagümrük
|20
|27
|11. Giresunspor
|19
|27
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|21
|23
|16. Eibar
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Celta de Vigo
|22
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
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