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Buca, Asım'ı kiraladı

İZMİR, () TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktığında Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, İstanbulsporlu Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin stoperde görev...

SPOR 25.08.2019, 10:31
Buca, Asım'ı kiraladı

İZMİR, ()

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktığında Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, İstanbulsporlu Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı.
Sarı-lacivertlilerin stoperde görev yapan 20 yaşındaki futbolcuyu 1 seneliğine kiraladığı açıklandı. Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Asım, 2017-2018 sezonunda bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sene TFF 1. Lig'de İstanbulspor forması giyen genç savunmacı sadece 1 karşılaşmada görev yaptı. 

 

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