BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 7'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor'un Teknik Direktörü Yücel İldiz, kendi yaptıkları hatayla yedikleri golün kendilerini demoralize ettiğini belirerek, "Biz gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyet geldi" dedi.



İldiz, 5-1 mağlup oldukları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, Malatya'da zorlu bir müsabaka oynayacaklarını bilerek, umutlu geldiklerini ifade etti. Oyuna tedbirli başladıklarını kaydeden İldiz, "Oyuna tedbirli başladık, öyle yapmamız gerekiyordu. Malatya sahasında etkili başlamak istedi. Öyle de başladı ama bunu kırdık. Bizde ataklar geliştirdik ancak inanılmaz maçın kırılma noktaları var. Bize göre olmayan bir faulden sonra gelişen bir penaltı pozisyonu, kendi hatamızdan yediğimiz bir gol bizi demoralize etti ve devreye bu şekilde girdik" diye konuştu.



Tecrübeli teknik adam, gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyetin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"İkinci devre oyuna ortak olmak istedik ve olmaya da başladık. Fakat bana göre maçın en önemli yanı üçüncü yediğimiz gol, penaltı pozisyonu. Sonuç olarak o golden sonra kesinlikle oyundan düştük, 3-1'i yakaladık ama maalesef oyuna tutunamadık, en önemlisi tepki veremedik. Beni üzen bu. Skorlar olabilir, kendi hatanızdan gol yiyebilirsiniz, penaltılar da olabilir, hatalı da olabilir ama son yarım saatte tepki vermeliydik, bu tepkiyi yapamadık. Özellikle son 20-25 dakika hiç böyle bir dağınık görüntü vermemiştik. Tabi ki bunlar bir etken ama ne olursa olsun bu görüntüyü vermemeliydik. Allah'tan milli maç arası geldi. Bu bizim adımıza çok önemli. Farklı mağlubiyet, yenersiniz, yenilirsiniz bizim takım her zaman çıktı gereken mücadeleyi gösterdi bugüne kadar ama özellikle tepkisiz kalmak beni üzdü. Allah'tan milli maç arası geldi, tüm bu tedbirleri almak zorundayız. Ligin yeni takımıyız, belli bir kadromuz var bu kadro ciddi bir kadro. Hiçbir şekilde böyle bir görüntü içerisinde olan bir kadro değil ben buna üzüldüm. Yoksa tartışmalı bir sürü kararlar var, futbolun içerisinde var ama biz yine de gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyet geldi. Malatyaspor'u tebrik ediyorum."



İldiz, ligin gidişatıyla ilgili ise “Ligde her takım her takımı yenebilir. Bugün sonuç 5-1, penaltı pozisyonu olmazsa maçı çok farklı bir noktaya getirebilirdik. Ligde hiçbir şeyi bırakmamak lazım” açıklamasında bulundu.



SERGEN YALÇIN: "BU GALİBİYET MORALİMİZİ DÜZELTTİ"



BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise Yukatel Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, bundan sonrası hem Malatyaspor hem de kendileri için iyi olacağını söyledi. Yalçın, 5-1 galip geldikleri Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası basın toplantısında, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakan Hugo Rodallega'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yalçın, kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek, "İlk 7 hafta itibariyle gidişatımız çok kötü değil ama baktığımız zaman çok iyi de değil. Yani normal planlamamızın 2-3 puan gerisinde gidiyoruz. Çok istediğimiz durumda değiliz. Ama bu akşam için iyi oynayarak, rahat bir galibiyet almak en azından bizim oyuncularımızın hem kendine güvenini yerine getirdi hem de moralimizi düzeltti. Oyuncularıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"MENTAL ANLAMDA BAZI SORUNLARIMIZ VAR"



Yalçın, bir gazetecinin 'Ligin altıncı haftasında deplasmanda Antalyaspor'a kaybettiniz, hafta içerisinde neler değişti ki bu skor oraya çıktı?' sorusuna, "Geçen hafta biz gerçekten haklı bir mağlubiyet aldık. Tamam, rakip ceza alanının dışından 3 tane gol attı ama bizde oyun içerisinde hiçbir şey yapmadık. Bir reaksiyon göstermedik, skoru değiştirmek için hiçbir çaba sarf etmedik. Zaten istatistiklere baktığımızda kaybetmemizin en doğal sebebiydi. Dışarıda çok bilinmese de biz içeride biraz farklı çalışıyoruz. İstatistikler çok önemli özellikle takımın, oyuncuların istatistiklerine çok önem veriyoruz. Hafta içerisinde bazı toplantılar yaptık. Oyunsal anlamda bir sorunumuz yok, mental anlamda bazı sorunlarımız var. Özellikle sezon başından beri oynadığımız maç sayısı 11. UEFA maçlarıyla başladık, çok tempolu ve zor maçlardı. Oyuncularımız bu maçlarda çok zorlandı" cevabını verdi.



"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ YOK"



Takım olarak ciddi sakatlıklar yaşadıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:



"Galatasaray maçında Fofana, Bifouma, Gökhan yoktu. Çok önemli oyuncularımız yok. Ofansif hattaki en önemli oyuncularımız yok. Oynamayı bırakın hamle yapma adına da çok fazla şansımız yok. Belirli, rutin hamleler yapabiliyoruz. Oyun içerisinde bir şablon, format değişikliği yapamıyoruz çünkü oyuncularımız yok. Ciddi oyuncularımız yok halende devam ediyor. Mesela iki gündür bizimle antrenman yapıyor ama Bifouma’yı bugün hiç kullanmadık. Mina sakatlandı yok. Mustafa Akbaş kart cezalısı, Fofana çok hazır durumda değil. Bu süre zarfında ciddi fiziksel sorunlarla da uğraşıyoruz. Ama bu milli maç arası hem milli takım oyuncularımıza hem de bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Biraz dinleneceğiz. Biraz sakatlarımızı toparlayacağız. Artık ligin üçüncü bölümüne çok daha güçlü, hazır bir şekilde gireriz diye planlıyoruz."



Yalçın, bir gazetecinin 'UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başladınız tabi bir düşüş olacak. Takım nu düşüşü atlattı mı?' sorusuna ise "Biz şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz. Biz, belirli biz çizginin üzerinde gitmek istiyoruz. Ne çok düşüş yaşamak ne de çok çıkış yakalamak istiyoruz. Bizim tek derdimiz çizgimizi korumak. Onun adına bütün uğraşlarımızı veriyoruz ama kolay değil zorlanıyoruz neden çünkü 25 oyuncu var. Oyuncularla, sakatlıklarla, bazı psikolojik sorunlarla uğraşmak o kadar kolay değil. Mesela bu hafta 2 takım toplantısı, en az 7-8 tane de bireysel toplantı yaptık. Oyuncularımızı mental olarak bu oyunun içerisine tekrar döndürmek için toplantılar yaptık. Bugün ki galibiyet bizim için çok önemliydi çünkü biz takım olarak hem güvenimizi kazandık hem de tekrar birlikte bu oyunun içine girdik. En önemli tarafı bugün bizim içim buydu. Oyuncularımız bugün çok konsantre olmuşlardı. Çok agresiflerdi, dirençlilerdi. Kazanma arzusu bana göre mükemmeldi. Bizi en mutlu eden tarafı bu. Umarım bundan sonrası hem Malatyaspor hem de bizim için daha iyi olur."