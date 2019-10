BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () -



Süper Lig'in 9'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor 4-0 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kazanmak çok önemli. Özellikle iç sahada kendi rakiplerimizle oynadığımız müsabakaları doğal olarak kazanmak istiyoruz. Bugünde kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim için çok iyi ve mutlu bir gün oldu. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız müsabakaya yarından itibaren hazırlanacağız."



"TÜRKİYE'DE KİMSEDE OLMAYAN OFANSİF HAT BİZİM TAKIMDA VAR"



Sergen Yalçın, 'Artık hedef koyabilir miyiz?' şeklinde yöneltilen bir soruya, "Sezon başında da söylemiştim çok uzun bir maraton oynuyoruz. Henüz birinci çeyreği bile bitirmedik, hedef koymak için çok erken. Biz, Malatyaspor olarak ilk 8'in içerisinde ligi bitirmek istiyoruz. İlk 8'in içerisinde bitirirsek, kendimizi başarılı görürüz diye düşünüyorum. Şuanda gidişatımız iyi. Üç haftadır kazanıyoruz, çok mutluyuz. Oyuncularımız mutlu, takımımız psikolojik anlamda çok güçlü. İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında oynadığımız oyunda takımımızın ne kadar kendine güven duyduğunu çok net gösteriyor. Ofansif hattımız çok güçlü. Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Gökhan Töre ile devam ediyoruz. Bu hattımız gerçekten çok güçlü. Yani belki de Türkiye'de kimsede olmayan ofansif hat bizim takımda var. Bu yüzden çok memnunuz. Yavaş yavaş sakat oyuncularımız dönüyor. Oyuncularımız yavaş yavaş kendini daha yukarı çıkarıyor. Hepsinin performansından memnunuz. Şuanda bir eksiğimiz var, Ghaylen Chalali sakat. Bir ay bizimle olamayacak, onun için üzgünüz ama onun haricinde şuanda bütün oyuncularımız şuanda oynayacak potansiyeldeler. İlk defa sezon başından bu yana iki haftadır aynı 11 ile başlıyoruz. Çok dile getirmiyorum ama bayağı bir sakatlık yaşadık. Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada Fofana, Bifouma, Gökhan Töre, Mina yoktu. Bizim takım için bu eksikler gerçekten önemli eksikler çünkü çok geniş bir kadroya sahip değiliz. O yüzden oyuncularımızın da takıma dönmesiyle takımdaki rekabet ortamı daha yukarıya çıktı. Bu rekabet ortamı da doğal olarak performansları yukarıya çıkartıyor. Çünkü beklentiye cevap veremeyen oyuncumuz her an yerini başka bir arkadaşına bırakabilir" cevabını verdi.



"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ



Yalçın, ligde önlerindeki 2 haftada deplasmanda Kasımpaşa ve Göztepe ile mücadele edecekleri yönündeki bir soruya ise "Tabii kolay değil, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarına gideceğiz. Maçlar bir şekilde oynanacak. Bizim deplasman ya da iç sahada oyun anlayışımızsa bir değişiklik olmuyor. Biz, burada ne oynuyorsak gittiğimiz yerde de aynı oyunu oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz oynadığımız müsabakayı doğru oyunu oynayarak kazanmak" diye cevap verdi.



"BEŞİKTAŞ KONUSU SIKINTILI VE POLEMİK YARATACAK KONULAR"



Sergen Yalçın, adının son dönemde Beşiktaş ile anılmasının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle maç oynadık. Bu maçtan sonra bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik yaratacak konular. O yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok memnun oluruz."



Yalçın, 'Sezonu Yeni Malatyaspor'da kapatacak mısınız?' sorusuna ise "Bakalım kısmet, inşallah kapatırız, buraya daha yeni geldik" dedi.



SAMET AYBABA: KAYSERİ'YE DÖNÜNCE RADİKAL KARARLAR ALACAĞIM



Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 4-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kayseri'ye dönünce radikal kararlar alacağını söyledi.



Aybaba, "Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri’de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız" dedi.



"BU ÜLKE FUTBOLUNA ÇOK İHANETLER OLDU"



Yabancı oyuncu sınırlamasına da değinen Aybaba, "Bu ülke futboluna çok ihanetler oldu. Bu yabancı oyuncu sayısı ile ilgili çok söyledim, serbest bırakılmasına kriter koyalım, kaliteli oyuncu getirelim bu ülkeye diye hiç dinlemediler. 20 senedir alt yapıları güçlendirelim dedim yine dinlemediler. Şimdi 14 yabancı mukavelesini cebine koyan ne antrenmanda performans gösteriyor ne de saha da gösteriyor. İşimiz çok zor" diye konuştu.



"BUKADAR İSTEKSİZ, MÜCADELESİZ HİÇ OLMADI"



Yeni Malatyaspor karşısında kaptırdıkları toplarla rakibe 4-5 pozisyon verdiklerini kaydeden Aybaba, şunları söyledi: "Futbolda olabilecek şey değil. Bu kadar isteksiz bu kadar mücadelesiz, ligin dibinde oradan biran önce kurtulmak için mücadele etmesi gereken bir takımın hiçbir mücadele gücü olmaması, sahada gezinen, bir birileri ile devamlı sürtüşen görüntüsü hiç olmadı."



"VAR, ADALET DAĞITSIN DİYE YAPILAN BİR ŞEY"



VAR ile ilgili de eleştirilerde bulunan Aybaba, "VAR adalet dağıtsın diye yapılan bir şey. Bu penaltı olur olmaz, buna takılmamalıyız ama hepsine eşit davransın, bizim istediğimiz adalet. Bu konuda ülkemizin çok büyük sorunları var" şeklinde konuştu.



Aybaba, Kayserispor'a görüşerek geldiğini ve oyuncu kadrosu ile ilgili yapılanma eksikliğinin olduğunu ifade ederek, "Bir sürü eksiklik var. Zorlu bir yıl Kayserispor için. Dönüşte herkesle konuşacağız, futbolcularla tekrar konuşacağız" dedi.