BtcTurk Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, oyunda hatalı olduğunu düşündükleri pozisyonlar olduğunda yorum yaptıklarında veya düşüncelerini söylediklerinde ceza aldıklarını kaydederek, "O yüzden çok fazla oralara girmeyeceğim. Ama birkaç ince nokta vardı. Düdükten sonra topa vurulan pozisyonlar, santrforumuzun sırtı dönükken stoperle girdiği pozisyonlarda verilen bize göre yanlış kararlar. Çok merak ediyorum, 1-0 olsaydı 3 dakika uzatma verir miydi? Bunlarla ilgili birkaç bir şey söyleyip, ondan sonra asıl önemli konuyla yani oyunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum" diye konuştu.Şahin, kısa bir konsantre eksikliği sonucu gol yediklerini belirterek, şunları söyledi: "Bugün oyunun geneline baktığımızda gel-gitler olan bir maçtı. Oyunun belirli bölümlerinde Malatyaspor, belirli bölümleri bizim üstünlüğümüzle geçti. Ama şunu söyleyebilirim; daha net pozisyonlar yakalayan ve gole çok yakın olan takım bizdik. Maalesef bunları değerlendiremezseniz, özellikle deplasmanda yakaladığınız bir takıma karşı sonuç enteresan bir yere geliyor. Kısa bir konsantre eksikliği diyelim, duran toptan yenilen bir gol maalesef sonucu buraya getirdi. Önümüzde derbi var. Derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğimizi düşünüyorum. Daha iyi, daha konsantre ve daha iyi mücadele eden bir Galatasaray izlettireceğiz diye düşünüyoruz."Şahin, bir gazetecinin "Kafalar derbide miydi" sorusuna, "Burada rotasyona gittik. Önümüzdeki maçları da düşünerek rotasyona gittik. Ben onunla çok fazla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Son vuruşlar birazcık daha kaliteli olabilirdi. Özellikle bizim takımımızdaki oyuncuların bunları yapmaması gerekiyordu. Dediğim gibi eğer onlar gol olsaydı skor ve sonuç farklı olacak, burada da çok farklı şey konuşacaktık. Ama maalesef son dakikada duran toptan yenilen gol sonucu buraya kadar getirdi" cevabını verdi.Levent Şahin, "Falcao’yu derbiye mi sakladınız" sorusuna ise "Bir kere Galatasaray takımı olarak hiçbir takımı önemsememezlik yapmıyoruz. Her rakibimize duyduğumuz saygıyı burada da Malatyaspor'a karşı duyduk. Sonuçta bir rotasyon oldu. Dinlendirilmesi, korunması gereken oyuncular vardı. Onlardan bir tanesi de Falcao'ydu. Bugün belki o oynasa o da bunları kaçırabilirdi. Dediğim gibi sonuçta eğer onları atmış olsaydık şuan bunları konuşmuyor olacaktık" cevabını verdi.SERGEN YALÇIN: "KAZANDIĞIMIZ 1 PUANDAN DOLAYI MUTLUYUZ"BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise Galatasaray karşısında kazandıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyledi. Yalçın, müsabakanın seyir zevki açısından son derece güzel geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Güzel bir karşılaşma oldu. Son dakikada kazandığımız gol bize bir puan kazandırdı, bu yüzden çok mutluyuz. Zor bir müsabakaydı ama 90 dakikalık bölümde, oyunun tamamında oyunda kalmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz."Karşılaşmayı bölüm bölüm yorumlamanın daha iyi olacağını dile getiren Yalçın, "İlk 25 dakikalık bölümde oyuna çok konsantreydik. Top bizdeydi, iyi oynayan taraf bizdik ama kalemize gelen ilk pozisyonda maalesef golü yedik. Ondan sonra bocalamaya başladık. Duran toptan bir iki pozisyon verdik, neticesinde gol de yiyebilirdik ama pozisyonlarımız da var. İkinci yarı daha önde oynamak durumunda kaldık. Bekleyen büyük takıma karşı oynamak kolay değil güçlü bir takım var. Oyuncu kalitesi çok yukarıda olan bir takım var" diye konuştu.Yalçın, oyunu çevirmek için oyuncuların sahada çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Gol de yiyebilirdik bir tane pozisyon verdik, verdiğimiz pozisyonu biz verdik, onlar bulmadı. İkinci yarının 20-25 dakikalık bölümünde çok iyi oynadık. Oyunu çok önde kabul ettik. Bu kadar önde kabul edersek böyle bir takıma karşı kontra atak imkanı vermemiz gayet doğal ama alınmış bir puan bizim için sevindirici. Öne geçseydik belkide oyunun hikayesi çok daha farklı olabilirdi. O zaman biz bekleyecektik, daha farklı bir hikaye ortaya çıkabilirdi. Ama 1-1'lik skorun oyuna göre çok normal olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, artık önümüzdeki haftalara bakacağız."Yalçın, bir gazetecinin Bifouma'nın yokluğuna yönelik sorduğu soruya, "Bifouma çok yetenekli ve hızlı bir oyuncu. Bifouma, rakip savunmaya çok büyük sıkıntı yaratabilecek kapasitesi var. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında Bifouma'nın katkısı çok büyüktü. Fofana'yı da az oynatabildik. Onu da kaybedersek kenarlarda oynatacak çok oyuncumuz yok. Gökhan Töre milli maç arasına kadar bizde olmayacak. Gökhan da olsaydı bugün çok iş yapardı. Sezon içiresinde bu tür sakatlıklar olacak. Biz mevcut kadrodaki oyuncularda yolumuza devam edeceğiz. Çok geniş kapsamlı kadromuz olmadığı için sıkıtı yaşıyoruz doğal olarak, problem orada. Sezona erken başladık, UEFA'da sert maçlarla başladık. O oyuncular üzerinde ciddi yorgunluk ve sakatlık durumu yarattı. Aslında UEFA maçlarından geliyor bunlar ama sezon içinde bunlar olacak. Biz sağlam oyuncularla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde cevap verdi.Sergen Yalçın, Guilherme'nin performansından çok derece memnun olduklarını bildiren Yalçın, mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.Yalçın, başka bir gazetecinin "Galatasaray’ın yardımcı antrenörü hakemle ilgili bazı eleştirilerde bulundu, siz ne diyeceksiniz" sorusuna ise "1-1'den den sonra oyun bize döndü. Ondan sonra hakemin oyunu uzatması Galatasaray'ın lehine olacağını düşünmüyorum çünkü 1-1'den sonra biz gol kaçırdık. Çok hakemden sızlanacak bir durum olduğunu düşünmüyorum özellikle Galatasaray tarafına baktığımızda. Hakemlik ortada çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Net söylemiyorum, uzaktım göremedim ama Ömer Bayram idi herhalde Guilherme'ye yaptığı faulde ikinci sarı karttan yüzde yüz atılması gerekiyordu. Televizyondan gördüğümüzde daha net göreceğiz ama hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergen Yalçın'ın açıklaması

- Levent Şahin'in konuşması