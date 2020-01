BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () -

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u eleyerek çeyrek finale çıktıkları maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Malatya'ya çok sayıda eksik oyuncu ile geldiklerini belirteren Çalımbay, "İlk maçta aldığımız skor çok önemliydi. Tabi öyle bir skor almasaydık buraya böyle bir kadro ile gelmeyecektik, çok farklı gelecektik" dedi.

Bugün Yeni Malatyaspor karşısında genç oyuncular başta olmak üzere maç eksiği olan isimleri değerlendirdiklerini de ifade eden Çalımbay, "Sakat oyuncuları dinlendirdik, her türlü riski göze alarak geldik. Karşılaşmanın 60 dakikası mükemmel oynadık. İlk yarı 1 gol attık ama daha da gol atabilirdik, çok güzel pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı ise Malatyaspor her türlü riske girdi. Malatya karşılaşmaya tam kadro çıktı" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada futbolcuların oyunundan memnun olduğunu da dile getiren Çalımbay, "Tabii ki mağlubiyet iyi bir şey değil ama önemli olan burada tur atlamaktı. Şimdi İnşallah eksik oyuncularımız gelecek, sakat oyuncularımız düzelecek ve Pazartesi lig maçımıza bakacağız" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışan ise, Başakşehir maçıyla birlikte üst üste ligin en önemli iki takımı ile maç oynadıklarını kaydederek, "Başakşehir'de 4-1'lik skor var ama her türlü pozisyon da ilginç oldu. Arkasından lig lideri her iki kulvarda da iddialı bir takımla karşılaştık. Daha ikinci dakikasında gol yedik. Bu bir takımın başına gelecek en talihsiz bir şey. Tabi futbolcularda da mental yorgunluk var son haftalarda. Ama ikinci yarı yapılan değişikliklerle oyunu daha aktif agresif pozisyona giren takım görüntüsüne yer verdi. Belki pozisyonlarda biraz daha dikkatli olsaydık bu 2-1'lik skoru daha erken yakalayabilirdik. Trabzonspor maçı öncesi bizim için inanılmaz bir moral oldu. Sonuçta oynadığınız takım Sivasspor. Bu anlamda kupadan elendiğimiz için üzgünüz ama en azından Sivasspor galibiyeti ile bitirmek bizim için bir moral oldu" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Rıza Çalımbay'ın açıklaması

- Hakan Çalışkan'ın açıklaması