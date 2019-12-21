BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 16'ncı haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi mücadele ederek, ne yaptıklarını bilerek bir oyun ortaya koyduklarını, son 2-3 haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettikleri halde hak ettikleri puanları alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya çok çalıştıklarını ifade eden Kartal, "Bu maçla ilgili çok çalıştık, çok uğraştık. Buraya nasıl oynayacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilerek geldik. Oyuncularımız da maç başından sonuna kadar söylediğimiz ve çalıştığımızı gibi gayet disiplinli şekilde bir mücadele ortaya kolduk. Bunun karşılığında da goller attık iki tane. İki, üç tane daha atabileceğimiz pozisyonlar vardı değerlendiremedik. Malatya'nın da iki tane pozisyonu vardı bu da normaldir çünkü çok üretken, çok hücumsal anlamda ellerinde çok etkili oyuncuları var. Bunları da biliyorduk ama sonuçta bugün burada iyi mücadele ederek, ne yaptığımızı bilerek bir oyun ortaya koyduk" diye konuştu.Kartal, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularıma da taktiksel anlamda verdiğim görevlerin hepsini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Rize'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya gelip bizi destekleyen tüm Rizespor taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum, yolları açık olsun" dedi.SERGEN YALÇIN: BİZİM ADIMIZA SEZONUN EN KÖTÜ MAÇIYDIBtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise iç sahada bu kadar kötü oynayıp, rakibe bu kadar müsaade etmenin ve bireysel hatalar yapmak doğru bir oyun olmadığını kaydederek, "Bugün doğru oyunu oynayamadık, rakip daha doğru bir oyun oynadı. Kazanmak için doğru bir oyun oynadılar, biz buna cevap veremedik. Bizim adımıza sezonun en kötü maçıydı diyebilirim. Oyunun tamamına baktığımızda rakip bizden çok daha konsantreydi, müsabakaya bizden çok daha iyi hazırlanmışlardı. Bu oyunun tamamında çok net görüldü. Bana göre ön tarafta üretkenlik anlamında çok sıkıntı yaşadık, üretemedik. Arka tarafta çok basit hatalar yaptık" dedi.Yedikleri ikinci golde oyuncuların bireysel basit hataların gol yemelerine sebep olduğunu ifade eden Yalçın, "Sezon içerisinde böyle müsabakalar oluyor. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama Malatyaspor olarak bugün oynanan müsabakayı en kısa sürede unutmak zorundayız. O yüzden haftaya önemli bir maçımız var. Bu maçı unutup, hatalarımızdan ders çıkarıp, önümüzdeki maça hazırlanacağız" diye konuştu.Yalçın, bir gazetecinin "Üst üste sakatlıklar yaşadınız. Bu kadro kurmanızda da etkili oldu. Bu noktada transferle ilgili nasıl bir süreç izleyeceksiniz" sorusuna, "Mina yoktu, Chebake ve Acquah sakattı. Beşiktaş ve Keçiörengücü maçlarında iki oyuncumuz sakatlandı. Oynayan oyuncularımızın olmayışı da oyun anlayışımızı etkiledi diyebilirim ama iç sahada bu kadar kötü oynamamalıyız. Bu bizim için değil herkes için geçerli. İç sahada bu kadar kötü oynayıp, rakibe bu kadar müsaade etmek, bireysel hatalar yapmak doğru bir oyun değil. Bugün doğru oyunu oynayamadık, rakip daha doğru bir oyun oynadı. Kazanmak için doğru bir oyun oynadılar, biz buna cevap veremedik. Bilemiyorum tabi deplasmanda büyük takıma karşı kazanınca oyuncularımızda bir rehavet oluşmuş olabilir ya da altıncı gün ve üçüncü maçı oynadık, o da olabilir. Transfer konusunda yönetimle görüştük. Devre arasında tabii ki biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. İmkanlarımız el verirse 1-2 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İsmail Kartal'ın açıklamaları

- Sergen Yalçın'ın açıklamaları