BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 0-2

Taha AYHAN / MALATYA ()

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat (Dk. 75 Ahmet Ildız), Guilherme, Donald (Dk. 46 Gökhan Töre), Fofana (Dk.61 Bifouma), Jahovic

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande (Dk. 89 Oğuz Kağan), Boldrin, Vetrih (Dk. Attamah), Umar, Oğulcan (Dk 86 Samudio)

GOLLER: Dk.5 Oğulcan, Dk.72 Umar (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Robin, Mustafa (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Umar, Morozyuk, Dıomande (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 16'ncı haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi.

5'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Dario Melnjak'ın ön direğe doğru çıkarttığı top kaleci Farnolle'den sekti. Önünde kalan topa bekletmeden vuran Oğulcan, topu ağlara gönderdi: 0-1.

10'uncu dakikada Özer Özdemir ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Jahovic, kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

23'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan şutunu çekti. Kaleci Farnolle'den dönen topa Dario Melnjak'ın sert vurdu, top ağlarla buluştu. Hakem Ali Palabıyık, oyunu durdurdu ve gol öncesinde Oğulcan Çağlayan'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek golü geçersiz saydı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

56'ncı dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana gelişine sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.

67'nci dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

72'nci dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Umar bekletmeden ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Oğulcan'a pasını verdi. Oğulcan pasını altıpas sol çaprazına doğru hareketlenen arkadaşı Umar'a gönderdi. Umar, gelen topa bekletmeden yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma konuk takım Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

