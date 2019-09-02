BTC Türk Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 3'üncü haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor, sahasında Alanyaspor'a 3-2 mağlup olurken, maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulunduBTC Türk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Hiç beklemediğimiz bir oyun oldu. Skor demeyeyim ama özellikle 45 dakika hiç aklımıza gelmeyecek bir 45 dakika oynadık. Halen onun şokundayız. Oyuncularımız nasıl böyle bir mantaliteyle oyuna başladılar, nasıl devam ettiler, bu kadar sakin, bu kadar rahat nasıl oynadık? Hiç anlaşılır gibi değil. Biz de anlamadık ne olduğunu ama çok şok oldu bizim için de. Tamamen farklı bir Malatyaspor izletmek için ikinci yarı, hamleler yaptık devre arasında biz de. Çok çaba sarf ettik. Gerçekten maçı çevirmek için çok uğraştık ikinci yarı ama dediğim gibi maalesef kısmet olmadı, olacağı varmış Alanyaspor'u da tebrik etmek lazım oyundan dolayı. Bizim için çok analiz edilecek, tartışılacak ilk 45 dakika var. Özellikle yediğimiz gollerde, savunmada yaptığımız hatalar... En çok onları kontrol edeceğiz. Şimdi maçtan sonra da gördük pozisyonları, bir lig takımı böyle goller yemez, yememeli. Çok daha sağlam olmalı, çok daha akıllı olmalı. Özellikle savunma hattındaki oyuncularımız, bireysel hatalara engel olamıyoruz. Vuruş pozisyonlarına engel olamıyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz, gösteriyoruz, sürekli anlatıyoruz ama bazı şeyleri çözmek biraz zaman istiyor tabii. İkinci yarı da oyundan memnunuz, bir takım bir 45 dakikayı böyle oynayıp da ikinci 45 dakikayı nasıl böyle oynayabiliyor orası da enteresan. Bu kadar önde, bu kadar çok daha güçlü bir oyunda nasıl oynayabiliyor? Orası da enteresan, anlamadık. Siyahla beyaz kadar farklı iki tane takım vardı sahada. Sezonda böyle maçlar olacak tabii. Kötü oyunlar da oynayacağız, maçları da kaybedeceğiz, kazanacağız, sevineceğiz, üzüleceğiz, bunlar normal şeyler ama gün itibarıyla şok olduk maçın ilk 45 dakikasında. Hakem arkadaşlara gelince ceza almak istemiyorum ama birkaç kelime söyleyeyim onlarla ilgili de. İlk yarıda yediğimiz ilk golle yan hakem arkadaş taçlara bile bayrak kaldırmazken, hiçbir şeye karışmazken, durup dururken oynanan maçta bayrak kaldırıp aleyhimize bir faul atışı attırdı rakibe. Çok enteresan, şok olduk. Önümüzde hiçbir pozisyon yok, hiçbir şey yok normal bir ikili mücadelede bayrak kaldırdı. Hiçbir taca, hiçbir şeye bayrak kaldırmayan hakem bizim aleyhimize 3 tane, 4 tane bayrağı sürekli kaldırdı. Oyunun ikinci yarısında aynı hakem yine aleyhimize sürekli bayrak kaldırdı kenarda. Hiçbir pozisyonda bayrak kaldırmayan hakem, rakibi rahatlatmak adına inanılmaz bayrak kaldırdı. İnanamadık kaldırdığı bayraklara. Alper hocayla ilgili de bir şey söyleyeyim; sarı kartı olan arkadaş vardı o kısa boylu oyuncu orta sahada onların oyuncuları. Önümüzde Bifouma'ya bir faul yaptı, atılması lazımken ikinci sarı kartla çok net, tartışmasız atılması lazımken hocam sarı kartı göstermedi, 1 dakika önce bizim futbolcumuza gösterdi baskı yapıp kaptığımız topta, hiç golle alakası olmayan pozisyonda bizim oyuncumuza sarı gösterdi. 30 saniye sonra daha ağır bir pozisyonda rakip oyuncuyu es geçti. Çünkü rakip oyuncunun sarı kartı bana göre o yüzden. Zaten 20-30 saniye sonra da Erol hoca oyuncuyu oyundan çıkardı zaten. Erol hoca bile anladı, oyuncunun atılmasının gerektiğini. Maalesef Alper hoca anlayamadı oyuncunun sarı kart görmesi gerektiğini, çok üzüldük. Hakemin çok art niyetli olduğunu düşündüm. İnanılmaz art niyetli olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum, ceza da almak istemiyorum ama Merkez Hakem Komitesi'ne bir şey söyleyeyim; hocam böyle hakemleri vermeyin bize, böyle maçlara vermeyin hocam. Gelsin siyahla beyazın maçını yönetsin, kim kazanırsa kazansın hocam, bırak oyuncular mücadele etsinler sahada savaşsınlar. İyi niyetli, sen gördüğünü çal, sonuç ne olursa olsun hocam seni ilgilendirmez sonuçta maçta kimin kazandığını. Sen hakemsin sonuçta. Alper Ulusoy adına bana göre çok kötü bir gece geçti. Bizi çok üzdü. Verdiği kararlarla maalesef bizi çok üzmüştür özellikle ikinci yarıdaki verdiği kararlarla. Kendisine de geçmiş olsun diyorum."ALANYASPOR CEPHESİAlanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise maçın ilk yarısının kendileri için çok iyi geçtiğini söyledi. İkinci yarıda yedikleri erken gol nedeniyle oyuncuların stres yaptığını ifade eden Bulut, "İlk yarı bizim adımıza çok iyi geçti. İkinci yarıda bulduğumuz şansları iyi değerlendirmiş olsaydık 4 ve 5'e gidebilirdik. Ama şansımızı değerlendiremedik. O yüzden yediğimiz 2'nci gol oldu. Sonlara doğru stres ve panik oyuncularımızda arttı. Sonuçta kazandık, tüm futbolcularımı kutluyorum. BTC Türk Yeni Malatyaspor takımını kutluyorum, iyi mücadele ettiler, baskılı oynadılar. Kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.Bir gazetecinin "İkinci yarıda ilk yarının rehaveti mi oluştu" sorusuna Bulut, şu yanıtı verdi: "İlk yarı 3-0 olunca ikinci yarıya takım biraz rahat çıktı. Soyunma odasında maç 3-0 değil, 0-0 buna göre sahaya çıkarak, kazanmamız lazım dedim. Ama ister istemez takımda, futbolcularda (rehavet) oluşuyor. Futbolcularım ikinci yarı iyi mücadele etti, tebrik ederim. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz, 3'te 3 yaptık. Bugün lider olduk. tabii bugün lider olmak önemli değil, 34'üncü haftadan sonra nerede olduğumuz önemli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sergen Yalçın'ın konuşması

- Erol Bulut'un açıklaması