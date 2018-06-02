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BSL'de finalin adı belli oldu

BSL Play-off Finali: Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ Anadolu Efes - TOFAŞ: 70-76 İSTANBUL,() SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 12, Simon 11, Weems, Motum 8, Dunston 14, Birkan...

BSL'de finalin adı belli oldu

BSL Play-off Finali: Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ

Anadolu Efes - TOFAŞ: 70-76

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 12, Simon 11, Weems, Motum 8, Dunston 14, Birkan Batuk 6, Brown 4, McCollum 15
TOFAŞ: Henry 21, Mejia 11, Crocker 3, Morgan 22, Kadji 13, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 2, Owens 4
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 33-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60
5 FAUL ALAN: 37.18 Kadji (TOFAŞ)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. TOFAŞ'ın finaldeki rakibi, Banvit'i bir diğer yarı final eşleşmesinde 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş oldu.

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