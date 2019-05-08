Bryant Dunston: Takımdaki herkes fedakarlık gösterdi

"Biz aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Barcelona Lassa'yı 5 maç sonunda mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'in pivot oyuncusu Bryant Dunston, düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda geçen sezondan bu yana değişen şeyleri dile getiren Dunston, "En önemli farklılık takım olarak değişen kimyamızdı. Takımdaki herkes fedakarlık gösterdi, birbiri için mücadele etti. Yeni oyuncularla sözleşme imzalamaya başladığımız andan itibaren böyle olacağını aslında ben biliyordum. Kulübün yönetimi de ciddi ve deneyimli oyuncuları getirerek takıma iyi iş çıkardılar. Bu sezon sözleşme imzaladığımız oyuncular, büyük maçları nasıl oynamaları gerektiğini bilen oyunculardı" dedi.

"BİZ AYNI ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin eksik oyuncularının kendilerini nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruya yanıt veren Bryant Dunston, "Tabii ki sakatlıkların olması onlar için kötü bir durum ama bizim için değişen bir şey yok, sahada kim varsa, biz aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Burası Final Four, yüzde 50 oynama şansınız varsa, sahada oynarsınız. Büyük ihtimal orada da öyle olacaktır. Biz bu sebeple herkes oynayacakmış gibi hazırlığımızı yapacağız" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bryant Dunston'ın açıklamaları