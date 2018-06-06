Bruzga'dan Cengiz'e ziyaret

İSTANBUL,()

Litvanya Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Audrius Bruzga, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan görüşmede Audrius Bruzga, başkan Mustafa Cengiz'i hem Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu hem de Olağan Seçimli Genel Kurul'u kazanması nedeniyle tebrik etti.

Görüşme sonrasında başkan Mustafa Cengiz, büyükelçi Audrius Bruzga’ya isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye ederken, Litvanya Büyükelçisi de Cengiz'e; Litvanya basketbolunun sembol takımlarından olan Zalgiris Kaunas’ın formasını takdim etti.

Büyükelçi Audrius Bruzga, görüşme sonrasında Galatasaray Stadyum Müzesi Turuna da katıldı.

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