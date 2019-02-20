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Bruno Lage: Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz

Serhan TÜRK / LİZBON () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ile öğrencisi Alejandro Grimaldo kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. İstanbul'daki...

Bruno Lage: Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz

Serhan TÜRK / LİZBON () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ile öğrencisi Alejandro Grimaldo kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
İstanbul'daki maçta Galatasaray'ı 2-1 yendiklerini hatırlatan Lage, "Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucana bakmadan kazanmak istiyoruz. 6 haftadır burada olabilirim ama tarih Benfica'nın tarihi Futbolu anlık düşünüyorum ve aklımda sürekli kazanmak var. Galatasaray çok iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"İLK 11'LER SİZE SÜRPRİZ GELİYOR AMA BİZİM İÇİN DEĞİL"
İlk 11'de her maçta rotasyon yapmasına ilişkin soruya yanıt veren Lage, "İlk 11'ler size sürpriz geliyor ama bizim için değil. Yarın da tabii ki İstanbul'daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim" dedi.
GRIMALDO: KARŞILAŞMAYA HAZIRIZ
Benfica'nın Galatasaray ile İstanbul'da oynadığı müsabakanın maç kadrosunda yer almayan Alejandro Grimaldo ise şöyle konuştu: "Galatasaray'ın maçın başlarından itibaren risk almasını beklemiyoruz. İlk maçtaki skor avantajı önemli değil. Karşılaşmaya hazırız. Bizim mantalitemiz futbolumuzu oynayıp, yarınki maçı kazanmak."

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