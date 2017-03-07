Bruma, Mali Kongre sonrasını bekleyecek!

Sözleşme yenilenmesi için menajeri telefonlara çıkmıyor, masaya oturmaktan kaçıyor. Portekizli yıldız ise kırgın

Kadir ÇETİNÇALI - İSTANBUL /

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Antalya deplasmanındaki başarılı futbolu ve golü sözleşmesinin neden uzatılmadığını bir kez daha gündeme getirdi. Son haftalarda huzursuz görüntüsü ile dikkati çeken ve 2 hafta önce Rize deplasmanına gitmek istemediğini söyleyerek, Teknik Direktör Igor Tudor ile restleşen Bruma'nın, bugüne kadar kendisine somut bir teklif yapılmamasının kırgınlığını yaşadığı öğrenildi. Buna karşılık Galatasaray Yönetimi ise Bruma ile sözleşme uzatmayı Mali Kongre sonrasına bırakmış durumda. Nedeni ise Bruma ile yapılacak sözleşmenin en az 5 yıllık olması ve bu 5 yıllık ücret artışının 2017 Mali Kongre tablosuna yansımamasının düşünülmesi. Bruma ile yapılacak yeni sözleşmede Galatasaray'ın borcunun muhtemelen 15 milyon Euro civarında artması anlamına gelecek.

BRUMA KAÇAK GÜREŞİYOR!

Bu arada uzun süredir Galatasaray Yönetimi'nden yeni sözleşme ve ücretinin artırılması teklifini bekleyen Bruma'nın, bu sürecin uzaması sonrasında Galatasaray ile sözleşme imzalamak yerine oyalama sürecine girdiği iddia edildi. Galatasaray Yönetimi'nin ön görüşme yapmak istediği Bruma'nın menajerinin telefonlara çıkmadığı ve masaya oturmaktan kaçındığı ileri sürülüyor. Böylece sözleşmesinin bitimine 1,5 seneden az bir süre kalan Bruma'nın, bu süre sonrasında serbest kalıp İspanya ya da İngiltere'de futbol hayatını sürdürmeyi planladığı düşünülüyor.