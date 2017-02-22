Brisaspor başarılarına devam ediyor

İSTANBUL- Brisaspor, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 16 - 19 Şubat tarihlerinde KKTC'de gerçekleştirilen "2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu"na katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalarda Brisasporlu Mustafa Köklü 4 etap mücadelesi sonrasında "KKTC Güzellikleri Mayosu" ödülünü kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 16 - 19 Şubat tarihlerinde KKTC'de gerçekleştirdiği "2. Uluslararası Bisiklet Turu" yarışları, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 13 ülkeden, 18 takım ve 133 sporcunun start aldığı turda sporcular, 4 etaptan oluşan yarışlarda 559km yol kat etti. Türkiye, Rusya, İtalya, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Belçika, Ukrayna, Slovenya, Madekonya, Sırbistan ve Suudi Arabistan'dan sporcuların katıldığı müsabakada, Brisaspor'dan Mustafa Köklü 4 etap sonrasında gösterdiği performansla "KKTC Güzellikleri Mayosu" ödülünü almaya hak kazandı.

Brisaspor ayrıca, "2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu"ndaki performansıyla genel takım klasmanını 9. olarak tamamladı.