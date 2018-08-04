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Brezilyalı ünlü futbolcu Tita, Nevşehir Belediyespor'da

Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR ()  Brezilyalı futbolcu Tita, önümüzdeki sezon TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'a transfer oldu. Düzenlenen törende kırmızı-beyazlı ekibe imza atan Tita, taraftarlara...

Brezilyalı ünlü futbolcu Tita, Nevşehir Belediyespor'da

Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR () 

Brezilyalı futbolcu Tita, önümüzdeki sezon TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'a transfer oldu. Düzenlenen törende kırmızı-beyazlı ekibe imza atan Tita, taraftarlara şampiyonluk sözü verdi.
Tita, 2000 yılında Türkiye'ye geldi ve Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ile Ankaragücü gibi kulüplerde forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Nevşehir Belediyespor ile sözleşme imzalamak için kente geldi ve coşkulu bir şekilde taraftarlar tarafından karşılandı. Daha sonra Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, belediye başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı. İmza töreninde konuşan Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, güçlü bir takım oluşturmak için bugüne kadar birçok futbolcuyu renklerine kazandırdıklarını belirterek, Tita ile de transferi taçlandırdıklarını söyledi.
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de, Brezilyalı futbolcuya 'Yuvana Hoş Geldin" dedi. Seçen, bugüne kadar Nevşehir'de görev yapıp da Nevşehir'e aşık olmadan ayrılan bir tek yöneticinin daha bulunmadığını ifade etti. Seçen, ''İnşallah, kırmızı beyazlı renklere kattığımız Tita'da Kapadokya aşığı olur. Biz kendisini bölgemizin tanıtım elçisi olarak ilan ediyoruz. Nevşehir Belediyespor'un başarılı olabilmesi için Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkarları ve Odaları Birlik Başkanlığı ve diğer tüm sivil toplum örgütleri ile taraftarlarımızın takımımıza maddi ve manevi büyük destekleri oldu. Nevşehir Belediyespor'un güzel hedeflere ulaşıp, hak ettiği yere ulaşacağına inanıyorum. Hedefimiz 2'nci Lig, Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun" dedi. 
Tita ise kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek kırmızı beyazlı taraftarların sevgisine layık olacağını söyledi. Nevşehir'e şampiyonluk yaşamak için geldiğini ifade eden Tita, "Böylesine güzide bir ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyorum. Futbolcu arkadaşlarımla ve hocalarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Tita, Nevşehir Belediyespor ile sözleşme imzaladı ve yönetim kurulu başta olmak üzere taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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