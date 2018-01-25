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Brezilyalı stoper Doria, Evkur Yeni Malatyaspor için İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Doria, İstanbul'a geldi. Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya'dan...

Brezilyalı stoper Doria, Evkur Yeni Malatyaspor için İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, ()

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Doria, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 23:00'te İstanbul'a iniş yaptı. 23 yaşındaki stoper oyuncusunu Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yetkilileri karşılarken, oyuncuya Malatyaspor atkısı takıldı.
Doria yarın saat 10:00'da İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yakın dönemde Brezilyalı yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığına dair resmi bir açıklama yapması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Dorianın havalimanından görüntüleri
- Genel detaylar

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