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Brezilya - Kosta Rika: 2-0

PETERSBURG,() STAT: Saint-Petersburg HAKEMLER: Kuipers Bjorn, Van Roakel Sander, Zeinstra Erwin, Skomina Damir  BREZİLYA: Alisson - Silva, Miranda, Marcelo, Fagner, Casemiro, Coutinho, Paulinho (Dk. 68 Firmino), Willian (Dk. 46 Costa), Jesus(90+3 Fernandinho),...

Brezilya - Kosta Rika: 2-0

PETERSBURG,()

STAT: Saint-Petersburg
HAKEMLER: Kuipers Bjorn, Van Roakel Sander, Zeinstra Erwin, Skomina Damir 
BREZİLYA: Alisson - Silva, Miranda, Marcelo, Fagner, Casemiro, Coutinho, Paulinho (Dk. 68 Firmino), Willian (Dk. 46 Costa), Jesus(90+3 Fernandinho), Neymar  
KOSTA RİKA: Navas - Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo, Gamboa(Dk. 75 Calvo), Borges, Ruiz, Venegas, Guzman (Dk. 83 Tejeda), Urena (Dk. 54 Bolanos)
GOLLER: 90+1 Coutinho, Dk. 90+7 Neymar (Brezilya)
SARI KARTLAR:Neymar, Coutinho (Brezilya) - Acosta (Kosta Rika)

2018 Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında Brezilya, Kosta Rika'yı 2-0 mağlup etti. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 90+1'inci dakikada Coutinho ve 90+7'nci dakikada Neymar kaydetti. Bu sonucun ardından Brezilya puanını 4'e yükseltirken Kosta Rika 0 puanda kaldı. 
13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kosta Rika atağında Gamboa'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Borges'in şutu yandan dışarı çıktı.
23'üncü dakikada Neymar'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Thiago Silva'nın kafa vuruşu auta gitti. 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.
49'uncu dakikada Fagner'in sağ kanattan yaptığı ortada Gabriel Jesus'un kafa vuruşu üst direkten geri döndü.
79'uncu dakikada Neymar'ın ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem Kuipers Bjorn penaltı noktasını gösterdi. Daha sonrasında verilen penaltı VAR yarımdıyla iptal edildi. 
90+1'inci dakikada Marcelo'nun ortasında Neymar topu Jesus'a indirdi. Jesus'un çevirdiği topta Coutinho'nun vuruşu ağlara gitti: 1-0.
90+7'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Costa'nın içeri çevirdiği topu Neymar boş kaleye gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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