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Brezilya - İsviçre: 1-1

ROSTOV-NA-DONU,() STAT: Rostov HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez BREZİLYA: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk....

Brezilya - İsviçre: 1-1

ROSTOV-NA-DONU,()

STAT: Rostov
HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez
BREZİLYA: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)
İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)
GOLLER: Dk. 20 Coutinho (Brezilya) - Dk. 50 Zuber (İsviçre)
SARI KARTLAR: Casemiro (Brezilya) - Lichtsteiner, Schar, Behrami (İsviçre)

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

20'nci dakikada Coutinho'nun ceza sahası yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.
İlk yarı Brezilya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
50'nci dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Zuber, altıpastan yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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