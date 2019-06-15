Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Brezilya, Copa America'ya galibiyetle başladı

COPA America'nın ilk maçında, turnuvanın ev sahibi Brezilya, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. 2019 Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Brezilya ve Bolivya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı....

Brezilya, Copa America'ya galibiyetle başladı
COPA America'nın ilk maçında, turnuvanın ev sahibi Brezilya, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti.
2019 Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Brezilya ve Bolivya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sambacılar, ikinci yarıya hızlı başladı. Hakem Nestor Pitana'nın VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını göstermesiyle 50'nci dakikada topun başına geçen Philippe Coutinho, Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi. 53'üncü dakikada Coutinho, bu kez kafa golüyle fileleri sarsarak, farkı 2'ye çıkardı. 85'inci dakikada Everton Soares'in ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0. Mücadele bu skorla sona erdi. Brezilya, bu sonuçla turnuvadaki ve gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328