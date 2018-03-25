Brezilya Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Petrovic: ''Dünya Kupası Elemeleri mükemmel bir zamanda geldi''

İSTANBUL,()

Brezilya Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Aleksandar Petrovic, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin Brezilya basketbolu için mükemmel bir zamanda geldiğini söyledi.

Amerika kıtasındaki elemelerde ilk iki pencereyi dört maçta dört galibiyetle tamamlayan Brezilya Basketbol Milli Takımı, kupadaki yerini neredeyse kesinleştirdi.

FIBA’nın internet sitesine konuşan Brezilya Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Aleksandar Petrovic, ülkede oynadıkları maçlarda salonların tamamının dolduğunu ve muhteşem bir atmosfer yaşandığını dile getirdi.

İlk maçta 10 bin 500 biletin tamamının tükendiğini ve taraftarların saatler öncesinden salonda yerlerini aldıklarını ifade eden Aleksandar Petrovic, ''Salona gelenlerin burada takımla birlikte harika bir atmosfer yaratması çok önemliydi ve Goiania'da oynadığımız iki maçımızda da hem salon hem destek muhteşemdi. Ben müsabakalara ev sahipliği yapacak olan diğer şehirlerdeki taraftarlarla hep bu tür bir bağlantımız olacağını umuyorum'' dedi.

''OYUNCULARIMIN DİĞER MAÇLAR İÇİN ŞİMDİDEN HEYECANLANDIKLARINI GÖREBİLİYORUM''

Oyuncularla taraftarlar arasında bağ kurmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Petrovic, ''Goiania'da oynadığımız maçlar bizim için çok büyük başarıydı. Çünkü maçlarda ve sonrasında taraftarlarımızla bir araya gelebilme şansını yakaladık. Maç sonlarında oyuncularımız taraftarlarla birlikte kutlama yaptı, fotoğraf çekildi ve imza dağıttı. Bu da bizim taraftarlarımızla bağ kurduğumuzun bir göstergesi. Oyuncularımın oynayacağımız diğer maçlar için şimdiden heyecanlandıklarını görebiliyorum. Çünkü onlar da taraftarlarla bir araya gelmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

''GENÇ OYUNCULAR BİZE MİLLİ TAKIMDA REJENERASYON YAPMA ŞANSI VERDİ''

Elemeler sayesinde genç oyuncuların fırsat bulduğu ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Petrovic, "Pencerelerde oynadığımız maçlarla, şimdiye kadar Brezilya Milli Takımı için oynama şansına sahip olmayan genç oyuncularımızı oynatma şansı bulduk. Bu oyuncularımız gerçekten kaliteli, o yüzden maçları kaybeder miyiz diye düşünmedik. Hiç kimse onların bu derece yüksek seviyede oynayabilmelerini beklemiyordu ama bunu başardılar. Genç oyuncularımız takıma katıldılar ve başarılı performans sergilediler. Bu da bize milli takımda rejenerasyon yapma şansı verdi. Bunu yapmamız lazımdı çünkü Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda oynayan milli kadromuz oyunlardaki en yaşlı kadroydu. Bu yüzden takımda değişikliğe ihtiyacımız vardı ve elemeler bu konuda bize çok yardımcı oldu. Kadroda 2-3 deneyimli oyuncumuzu tuttuk ancak geri kalan oyuncularımızın yaş aralığı 24-28 arasında ve bazıları da 18-22 yaşları arasında. Genç oyuncular deneyimli oyuncularla birlikte oynayarak, antrenman yaparak tecrübe kazanıyorlar. Bu şekilde kendilerini geliştirecekler ve daha iyi olacaklar. Ben her pencerede yeni yetenekler ortaya çıkartmaya devam edeceğim" dedi.

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