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BOTAŞ - OGM Ormanspor: 78-58

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () - SALON: 11 Nisan HAKEMLER: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis BOTAŞ: Elizabeth Williams 14, Olcay Çakır Turgut 18, Monica Cuic 23, Tijana Krivacevic 12, Büşra Akbaş 4, Melis Gülcan...

BOTAŞ - OGM Ormanspor: 78-58

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () -

SALON: 11 Nisan
HAKEMLER: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
BOTAŞ: Elizabeth Williams 14, Olcay Çakır Turgut 18, Monica Cuic 23, Tijana Krivacevic 12, Büşra Akbaş 4, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3, Erdenay Topçu, Kübra Erat, Aylin Darinç
OGM ORMANSPOR: Kahleah Copper 27, Marie Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Yıldırım, Havanur Yılmaz, Ladin Özel
1'İNCİ PERİYOT: 32-15
DEVRE: 52-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-46
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla OGM Ormanspor'dan Kahleah Copper oldu. BOTAŞ, yarı finalde Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının galibiyle karşılaşacak.

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