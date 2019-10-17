BOTAŞ: 91 - Ramla: 64

ANKARA,() -

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Bogdan Podar (Romanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)

BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin Gülçelik

RAMLA: Boyd 9, Krivacevic 10, Mitchell 26, Rotberg 8, Toure 10, Pelleg 1, Garzon, Danan, David

1. PERİYOT: 23-15

DEVRE: 44-37

3. PERİYOT: 63-50

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 yendi.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Ankara temsilcisi, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı. BOTAŞ Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, Başkentli basketbolseverlere teşekkür etti.

