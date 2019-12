Borussia Monchengladbach - İstanbul Başakşehir: 1-2

MONCHENGLADBACH(Almanya), ()

STAT: Borussia Park

HAKEMLER: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus (Dk. 78 Stindl), Hermann, Embolo (Dk. 78 Plea), Thuram

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 88 Berkay), İrfan Can, Aleksic (Dk. 67 Demba Ba), Elia, Visca, Crivelli

GOLLER: Dk. 33 Thuram (Borussia Monchengladbach) - Dk. 44 İrfan Can, Dk. 90+1 Crivelli (İstanbul Başakşehir)

SARI-KARTLAR: Mehmet Topal, Elia (İstanbul Başakşehir)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Alman ekibi Borussia Monchengladbach’ı 2-1 mağlup etti ve grubu 10 puanla lider tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı.

4’üncü dakikada Embolo’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thuram’ın şutunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

33’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Lainer’in, ceza sahası içine yerden ortasında kaleciyi de geçen top altıpas içinde Thuram’da kaldı. Thuram, topu boş ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

38’inci dakikada orta alanda topla buluşan Mehmet Topal’ın uzaktan sert şutunda top kaleci Sommer’de kaldı.

44’üncü dakikada Başakşehir, İrfan Can’ın uzaktan attığı golle eşitliği yakaladı. Orta alanda topla buluşan İrfan Can’ın, yaklaşık 35 metreden çektiği sert şutta kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve top sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

54’üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topal buluşan Visca’nın uzaktan şutunda top uzak kale direği tarafından auta çıktı.

60’ıncı dakikada ara pasta ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Hermann’ın müsait durumda şutunda kaleci Mert topu kornere çelmeyi başardı.

70’inci dakikada Elia’nın sağ çaprazdan çizgiye inerek içeriye çıkardığı topta, Crivelli altıpas üzerinde topla buluştu. Crivelli’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci topu çıkarmayı başardı.

75’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Thuram’ın sert şutunda Kaleci Mert topu kornere çelmeyi başardı.

77’nci dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Sol kanattan Clichy’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda top az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.

87’nci dakikada Lainer’in sağ kanattan kestiği ortada altıpas üzerinde Plea’nin yakın mesafeden kafa vuruşunu Mert kornere çeldi.

90+1’inci dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Elia’nın ortasında altıpas içinde defansın uzaklaştıramadığı top Crivelli’nin önünde kaldı. Crivelli’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

90+2’nci dakikada Hermann’ın ortasında altupas üzerinde Plea’nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma İstanbul Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İRFAN CAN’DAN GOL SONRASI ASKER SELAMI

33’üncü dakikada yediği golle karşılaşmada 1-0 gerideyken, 44’üncü dakikada attığı golle takımının devre arasına 1-1’lik eşitlikle girmesini sağlayan İrfan Can, uzaktan attığı güzel gol sonrası sevincini tribünlere doğru asker selamı yaparak yaşadı. Genç oyuncuyu gol sevincinde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

KARŞILAŞMAYI ÖZDEMİ VE GÜNEŞ DE TAKİP ETTİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu maçı Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte tribünden takip etti.