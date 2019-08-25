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Bornova'ya ikinci yabancı

İZMİR, () Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı. 27 yaşında, 2.06 boyundaki Senegalli oyuncu...

SPOR 25.08.2019, 10:32
Bornova'ya ikinci yabancı

İZMİR, ()

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı.
27 yaşında, 2.06 boyundaki Senegalli oyuncu geçen sezon Bulgaristan'ın BC Rilski Sportist takımında 13.0 sayı, 8.5 ribaund, 2.5 blok ortalamalarıyla oynadı. 

 

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