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Bornova'da dev organizasyon

BORNOVA Belediyesi'nin geçen yıl hizmete açtığı 2500 seyirci kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi, 1-4 Mart tarihleri arasında Kadınlar Türkiye Kupası'nın 8'li finallerine ev sahipliği yapacak. Dev kupayı müzesine götürecek ekibin belli...

Bornova'da dev organizasyon
BORNOVA Belediyesi'nin geçen yıl hizmete açtığı 2500 seyirci kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi, 1-4 Mart tarihleri arasında Kadınlar Türkiye Kupası'nın 8'li finallerine ev sahipliği yapacak.
Dev kupayı müzesine götürecek ekibin belli olacağı organizasyonda aralarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yer aldığı 8 güçlü takım, şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupada çeyrek finaller 1 Mart Çarşamba, yarı finaller 2 Mart Perşembe, final ise 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yaptıkları tesis yatırımlarıyla sporda marka olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi. İzmir'in TFF 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ve Altınordu'nun hizmete açtıkları Bornova Stadı'nda oynadığı hatırlatan Atila, "Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin lideri Beckerspor'un da kullandığı salonumuz açıldığından bu yana pek çok organizasyona ev sahipliği yaptık. Mart ayında kadın basketbolunda Türkiye Kupası'nın sahibi Bornova'da belli olacak" diye konuştu.
Final programı:
1 Mart Çarşamba:
13.00 Mersin BŞB-Bellona AGÜ
15.15 Hatay BŞB-Fenerbahçe
17.30 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi
19.45 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş
2 Mart Perşembe:
18.00 Yarı final 1. maç
20.15 Yarı final 2. maç
4 Mart Cumartesi:
15.30 Final

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