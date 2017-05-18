Bornova Beckerspor-OGM Orman Gençlik: 59-61

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Atatürk Spor Kompleksi

HAKEMLER: Erhan Gürsel (xx), Çetin Artan (xx)

BORNOVA BECKERSPOR: Esra (xx) 7, Gülşah Akkaya (x) 5, Nazlı (xxx) 11, İlsu (x) 4, Marie Jordan (xx) 9, Bahar (xxx) 9, Gülşah Duman (x), Nihal (xxx) 14

OGM ORMAN GENÇLİK: Damla (x), Aisha (xxx) 15, Melike (x) 2, Şerife (xx) 7, Aslı (xxx) 16, Gözde (xxx) 14, Pelin (xx) 5, Cansu (x) 2

1. PERİYOT: 16-16

İLK YARI: 23-35

3. PERİYOT: 44-43

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi Play Off Final Grubu'nda ilk iki karşılaşmayı kazanan Bornova Beckerspor, üçüncü maçında evinde OGM Orman Gençlik'e mağlup oldu: 59-61. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodu 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyotta Aslı, Aisha ve Gözde'nin etkili oyunuyla 15-0'lık seri yakalayan Orman Gençlik öne geçip farkı 14 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı 23-35 sonuçlandı.

Üçüncü periyotta Nihal ve Nazlı'nın skorer oyunuyla farkı eritip oyuna yeniden ortak olan Bornova Becker, son periyoda 44-43 önde başladı. Çekişmeye sahne olan dördüncü ve son periyotta Nihal'in son 1 dakika içindeki basketiyle 59-58 öne geçen İzmir temsilcisi, ardından Aslı'nın sayılarına engel olamayınca salonda 59-61 yenik ayrıldı.

Bu skorla Orman Gençlik de 3 maçta 2 galibiyete ulaştı. Beckerspor, Final Grubu'ndaki ikinci yarının ilk sınavında 22 Mayıs Pazartesi günü Kırçiçeği Bodrum Basket'e konuk olacak.

Final etabını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselecek.

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