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Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi

İZMİR, () BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 2 deplasman maçına çıkmayıp hükmen mağlup ilan edilen Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında, "2017-2018...

Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi

İZMİR, ()

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 2 deplasman maçına çıkmayıp hükmen mağlup ilan edilen Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi.
Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında, "2017-2018 sezonunda 03.02.2018 tarihinde OGM Orman Gençlik Spor Kulübü ve 03.03.2018 tarihinde Adana ASKİ Spor Kulübü ile oynanması gereken müsabakalarında mazeretsiz bir şekilde sahaya çıkmadığından Disiplin Talimatı'nın 28. Maddesine göre hükmen mağlubiyetine karar verilen Bornova Becker Spor Kulübü, Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 23/2 hükmü gereği Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
Becker'i Adana Aski deplasmanına çıkmadığı için geçen hafta ikinci kez hükmen yenik ilan edip 1 puanını silen Federasyon, karar verme sürecinde İzmir ekibinin İstanbul Üniversitesi ve Beşiktaş'la oynaması gereken maçları ertelemişti. Sezon boyunca mali ve idari krizler yaşayan, geleceği belirsiz olan kulüpte ortada kalan oyuncuların durumu belirsiz.

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