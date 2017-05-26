Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Bornova Beckerspor-Çankaya Üniversitesi: 63-48

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi play off final grubu 5'inci hafta mücadelesinde Bornova Beckerspor, yeni antrenörü Murat Alkaş yönetimindeki ilk maçta evinde Çankaya Üniversitesi'ni 63-48 yendi. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın...

Bornova Beckerspor-Çankaya Üniversitesi: 63-48
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi play off final grubu 5'inci hafta mücadelesinde Bornova Beckerspor, yeni antrenörü Murat Alkaş yönetimindeki ilk maçta evinde Çankaya Üniversitesi'ni 63-48 yendi.
Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 15-8 üstün tamamlayan Bornova Beckerspor, devre arasına 32-26 önde girdi. Üçüncü çeyreği 54-39 üstünlükle bitiren Beckerspor, son periyotta farkın kapanmasına izin vermedi: 63-48. İzmir ekibinde 16 sayı kaydeden Chanita Marie Jordan, takımın en skorer ismi oldu. Maçın başında sakatlanıp kaburgasında kırık meydana gelen Esra, oyuna devam edemedi.
Beckerspor, üst üste aldığı Orman Gençlik ve Kırçiçeği Bodrum mağlubiyetlerinin ardından bu galibiyetle Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi iddiasını sürdürdü. Grupta Kırçiçeği Bodrum Basketbol ise Ankara OGM Orman Gençlik'e deplasmanda 68-53 yenilerek ilk 2'yi erken garantileme fırsatını kaçırdı. Orman Gençlik'in 4, Becker ve Kırçiçeği'nin 3'er galibiyetinin bulunduğu finallerde son hafta 30 Mayıs Salı günü Orman Gençlik-Becker, Kırçiçeği Bodrum-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak. Mçalar sonucunda ilk iki sırayı elde eden ekipler lig atlayacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246