Bornova Beckerspor-Çankaya Üniversitesi: 63-48

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi play off final grubu 5'inci hafta mücadelesinde Bornova Beckerspor, yeni antrenörü Murat Alkaş yönetimindeki ilk maçta evinde Çankaya Üniversitesi'ni 63-48 yendi.Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 15-8 üstün tamamlayan Bornova Beckerspor, devre arasına 32-26 önde girdi. Üçüncü çeyreği 54-39 üstünlükle bitiren Beckerspor, son periyotta farkın kapanmasına izin vermedi: 63-48. İzmir ekibinde 16 sayı kaydeden Chanita Marie Jordan, takımın en skorer ismi oldu. Maçın başında sakatlanıp kaburgasında kırık meydana gelen Esra, oyuna devam edemedi.Beckerspor, üst üste aldığı Orman Gençlik ve Kırçiçeği Bodrum mağlubiyetlerinin ardından bu galibiyetle Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi iddiasını sürdürdü. Grupta Kırçiçeği Bodrum Basketbol ise Ankara OGM Orman Gençlik'e deplasmanda 68-53 yenilerek ilk 2'yi erken garantileme fırsatını kaçırdı. Orman Gençlik'in 4, Becker ve Kırçiçeği'nin 3'er galibiyetinin bulunduğu finallerde son hafta 30 Mayıs Salı günü Orman Gençlik-Becker, Kırçiçeği Bodrum-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak. Mçalar sonucunda ilk iki sırayı elde eden ekipler lig atlayacak.

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