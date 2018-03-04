Bornova Becker fişi çekti

İZMİR, ()

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda idari ve mali sorunlarını aşamayan Bornova Beckerspor, ikinci kez maça çıkmadı. Daha önce 3 Şubat'ta oynanaması gereken OGM Ormanspor deplasmanına çıkmadığı için 20-0 hükmen mağlup ilan edilen, ardından iç sahada 17 Şubat'taki Mersin Büyükşehir Belediyespor maçını oynayan Becker, dün Adana ASKİ deplasmanına da gitmedi.

Hakemler ve rakip oyuncular, saat 14.00'te parkeye çıkarak İzmir temsilcisini bekledi. Bu sezon 18 haftada hiç galibiyet alamayan Beckerspor'un yine hükmen mağlup ilan edilmesi ve aynı sezon içinde ikinci kez maça çıkmayıp hükmen yenildiği için küme düşürülmesi bekleniyor. Becker'le ilgili kararı Basketbol Federasyonu verecek. Mali sıkıntılarla boğuşan oyuncuların durumu da belirsiz.