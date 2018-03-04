Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı
Erzincan'da korkutan deprem
Erzincan'da korkutan deprem

Bornova Becker fişi çekti

İZMİR, () BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda idari ve mali sorunlarını aşamayan Bornova Beckerspor, ikinci kez maça çıkmadı. Daha önce 3 Şubat'ta oynanaması gereken OGM Ormanspor deplasmanına çıkmadığı için...

Bornova Becker fişi çekti

İZMİR, ()

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda idari ve mali sorunlarını aşamayan Bornova Beckerspor, ikinci kez maça çıkmadı. Daha önce 3 Şubat'ta oynanaması gereken OGM Ormanspor deplasmanına çıkmadığı için 20-0 hükmen mağlup ilan edilen, ardından iç sahada 17 Şubat'taki Mersin Büyükşehir Belediyespor maçını oynayan Becker, dün Adana ASKİ deplasmanına da gitmedi. 
Hakemler ve rakip oyuncular, saat 14.00'te parkeye çıkarak İzmir temsilcisini bekledi. Bu sezon 18 haftada hiç galibiyet alamayan Beckerspor'un yine hükmen mağlup ilan edilmesi ve aynı sezon içinde ikinci kez maça çıkmayıp hükmen yenildiği için küme düşürülmesi bekleniyor. Becker'le ilgili kararı Basketbol Federasyonu verecek. Mali sıkıntılarla boğuşan oyuncuların durumu da belirsiz.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314