 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Cezaevinde doktora bıçaklı saldırı
Cezaevinde doktora bıçaklı saldırı

Borg: "Burada işimiz çok zor"

Odmar Faerö: "Güzel bir atmosferde oynayacağız" Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak B36 Torshavn'da teknik direktör Jakup A Borg ve futbolcu...

Borg: "Burada işimiz çok zor"

Odmar Faerö: "Güzel bir atmosferde oynayacağız"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak B36 Torshavn'da teknik direktör Jakup A Borg ve futbolcu Odmar Faerö, Vodafone Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
A Borg, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "İlk maçtaki skora göre burada işimiz çok zor. Beşiktaş çok iyi bir takım" dedi. Böyle büyük takımlara karşı bir deneyimleri olmadığını söyleyen A Borg, "Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
B36 Torshavnlı futbolcu Odmar Faerö ise güzel bir atmosferde maça çıkacaklarını söyledi. Faerö, "Beşiktaş'ta uluslararası deneyime sahip oyuncular var. Güzel bir atmosferde oynayacağız. Ancak biz buna milli maçlarda alıştık" dedi.
Öte yandan Faroe Adaları ekibi, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Açıklamalar
- İdman

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar