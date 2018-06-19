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Bongonda, Trabzonspor taraftarına söz verdi: “Geri döneceğim”

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - Trabzonspor’un 2017-18 sezonu başında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’dan kiraladığı ancak yeterli şans bulamaması nedeniyle söz konusu sezonun devre arasında takımdan ayrılan Theo Bongonda, Trabzonspor’a...

Bongonda, Trabzonspor taraftarına söz verdi: “Geri döneceğim”

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - Trabzonspor’un 2017-18 sezonu başında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’dan kiraladığı ancak yeterli şans bulamaması nedeniyle söz konusu sezonun devre arasında takımdan ayrılan Theo Bongonda, Trabzonspor’a geri döneceğinin sözünü verdi.
Sosyal medyadan taraftarların 'geri dön' çağrısına yanıt veren Bongonda, "Merhaba Trabzonspor hayranları. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Beni 6 ay sonra da gittiğime rağmen desteklediğiniz için. Hepiniz biliyorsunuz benim Trabzonspor’a olan aşkımı ama maalesef şimdilik dönmüyorum. Ve size söz veriyorum gelecekte geri döneceğim. Çünkü sizinle daha bir tarih yazacağız. Çünkü siz bana kulübün aşkını ilk günde verdiniz ve benimde size bunu geri vermem gerekiyor. Ve size söz veriyorum geri döneceğim. Umarım anlarsınız. Sizi çok seviyorum" mesajını yayınladı.

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