Bolusporlu taraftarlardan hakem Yıldırım tepkisi

Mutlu YUCA / BOLU, () - BOLUSPORLU taraftarlar, 1'inci Lig play off yarı final ilk müsabakasında takımlarının Göztepe ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmaya hakem Bülent Yıldırım'ın verilmesine tepki gösterdiler.

Taraftarlan, yaptıkları açıklamada ligin ilk yarasında deplasmanda Göztepe ile oynadıkları karşlaşmayı Bülent Yıldırım'ın hatalı kararları ve 90+1'inci dakikada verdiği haksız penaltı kararıyla kaybettiklerini hatırlatırken play off maçına da aynı hakemin atanmasına karşı olduklarını vurgularken şunları söylediler:

"Hedefimiz Göztepe Kulübü ya da camiası değil. Tamamen Merke Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği yanlış kararları eleştirmek için toplandık. Biz herkesin şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istiyoruz. Dikkat edilmediği takdirde Türk futbolunda yaşananlar ortada. Bariz hakem hataları var. Bu şehrin kaderiyle kimse oynamasın. Umarım güzel bir maç olur. Ligde 1-0 kaybettiğimiz maçta Bülent Yıldırım, çok önemli hatalı kararlar vermişti. Sonuca etki etmeden, güzelce maç yönetmesini istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu."

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