Boluspor, Yusuf Mert Tunç'u kiraladı

TFF Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı.Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Boluspor kadrosunu güçlendirdi. Bolu ekibi, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.