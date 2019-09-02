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Boluspor, Yusuf Mert Tunç'u kiraladı
TFF Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Boluspor kadrosunu güçlendirdi. Bolu ekibi, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvet...
SPOR 02.09.2019, 19:33
TFF Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Boluspor kadrosunu güçlendirdi. Bolu ekibi, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Boluspor kadrosunu güçlendirdi. Bolu ekibi, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
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|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
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|3
|5
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|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
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|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
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|3
|3
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|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
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|3
|1
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
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|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0