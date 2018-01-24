mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile...
İBB kadrosu için 24 bin 109 işçi başvuru yaptı
İBB kadrosu için 24 bin...
Hatay ve Kilis'e roket düştü 
Hatay ve Kilis'e roket düştü 

Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()  Bolu Belediyesi tarafından TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor için alınan takım otobüsü, düzenlenen törenle teslim edildi. Bolu Belediyesi, Boluspor'a takım otobüsü tahsis etti. Boluspor Kulübü futbolcu ve...

Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () 

Bolu Belediyesi tarafından TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor için alınan takım otobüsü, düzenlenen törenle teslim edildi.
Bolu Belediyesi, Boluspor'a takım otobüsü tahsis etti. Boluspor Kulübü futbolcu ve teknik ekibini taşıyacak yeni takım otobüsünün anahtarı, gerçekleşen anahtar teslim töreni ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı'ya teslim edildi. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törene Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı'nın yanı sıra Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, futbolcular, teknik ekip, kulüp yöneticileri, eski başkanlar ve taraftarlar katıldı.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'da yaşayan herkesin Boluspor etrafında birleştiğini belirterek, "Şu an Türkiye'de futbol takımlarının hemen hemen tamamı büyük sıkıntılar içinde. Ancak bunların içerisinde en itibarı yüksek takım Boluspor" dedi.
Otobüsün anahtarını teslim alan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ise, Yılmaz'a teşekkür ederek, "Boluspor'un 2004 yılındaki durumunu herkes biliyor. Bu 14 yılda başkanımızla bütün başarıları beraber elde ettik. Kendisi kötü günümüzde her zaman bizlere sahip çıktı. İyi günde herkes dost, ancak kötü günde başkanımızı yanımızda gördük. 14 yılda Boluspor Kulübü şampiyonluk kazandı, play offlar oynadı, tesisler, altyapı yatırımları yaptı ve gelir kaynakları arttı. Bugün de takım otobüsümüze kavuştuk" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314