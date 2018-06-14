Boluspor, Umut Gündoğan'ı renklerine bağladı

Murat KÜÇÜK / BOLU,() - Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Galatasaraylı Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray’ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Gündoğan’ı renklerine bağladı. Boluspor’dan yapılan açıklamada, Gündoğan’ın imza töreninin yeni sezon kamp döneminde gerçekleştirileceği ifade edildi.
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Murat KÜÇÜK / BOLU,() - Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Galatasaraylı Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.