Boluspor, Ufuk Budak ile anlaşmaya vardı

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, geçen sezon Samsunspor forması giyen sol bek Ufuk Budak ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Boluspor, geçen sezonu Samsunspor’da tamamlayan Azeri asıllı sol bek Ufuk Budak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-Beyazlıl ekiple 1 yıllığına anlaşmaya varan Budak, geçen sezon Samsunspor formasıyla 20 karşılaşmada forma giyip bu karşılaşmalarda toplam 1633 dakika sahada kaldı. Ufuk Budak daha önce, Eskişehirspor, Gazişehir GFK, Kayserispor, Manisaspor ve Samsunspor takımlarında forma giymişti.