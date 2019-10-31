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Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den taraftara çağrı

BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi yerlere geleceklerine inandığını belirterek, taraftarların bu zor süreçte yanlarında olmasını istedi. Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında,...

SPOR 30.10.2019, 13:59
BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi yerlere geleceklerine inandığını belirterek, taraftarların bu zor süreçte yanlarında olmasını istedi.

Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, son 2 maçta alınan galibiyetin moral anlamında takımı iyi duruma getirdiğini ifade etti. Adanaspor ve Bursaspor maçlarından da galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Özköylü, "Öncelikle milli maç arasına kadar olan süreçte oynayacağımız Adana ve Bursa maçlarından istediğimiz galibiyetleri alarak ayrılmak istiyoruz. Milli maç arasında kendimizi toparlamak için zamanımız olacak. Kalan süreci nasıl geçireceğimiz konusunda planlama yapmak için fırsatımız olacak. İnşallah bu gelişimimiz devam ettiği sürece, ben oyuncu arkadaşlarımızın gösterdiği özverili çalışmayla beraber iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi yerlere geleceğimizi inanıyorum. Taraftarımızın da, camiamızın da desteğini daha fazla bekliyoruz. Çünkü bu zor süreçte onların desteği bizim için çok önemli. Takımımız sahada mücadeleyi gösterirken tribünlerden o enerjiyi ve desteği almak istiyor. Bunu da taraftarlarımız ve bizi sevenler lütfen bizden esirgemesinler" dedi.

Osman Özköylü, kondisyon anlamında da gelişme gösterdiklerini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Daha önce 60'ıncı dakikalardan sonra gerileyen takım, Giresun maçında ikinci yarıdaki oyunuyla, temposuyla maçı kazandı. Keçiören gibi çok kaliteli bir takıma karşı ortaya koyulan direnç, 35 dakika 10 kişi oynanmasına rağmen, o fiziksel mücadelenin üst seviyede olması bizim adımıza çok olumlu gelişmeler. Bu da demek oluyor ki, takım doğru bir gelişme gösteriyor. Doğru yerlere çıkmaya başladı. Artık süre uzamaya başladı. Maçın sonlarına kadar mücadelesini bırakmayan, rakiple başa baş oynamaya gayret eden bir takım var. Hâlâ yeterli değil. Benim istediğim seviyenin hâlâ çok altındayız. Çünkü benim takımım gerekiyorsa bir 90 dakika biter, arkasından bir 60 dakika daha çok rahat, hiç yorulmadan oynayabilecek seviyede olmalı."

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